Интернет-эксперт считает, что нельзя полностью убрать наказание за лайки и репосты

Ранее Mail.Ru Group выступила против уголовной ответственности за лайки и репосты в соцсетях. В компании уверены, что эти действия не несут большой угрозы, а наказание за них является «немотивированно жестоким».

Некоторые эксперты все же считают, что отсутствие ответственности «за тиражирование ненависти в соцсетях» может привести к не самым лучшим последствиям.

В интервью с корреспондентом Федерального агентства новостей создатель проекта «Чистый Интернет» Роман Волошин напомнил, что за последнее время это не единственное событие, которое является попыткой умеренной либерализации законодательства. Речь идет о дистанцировании ГП от РКН, который пытался ограничить доступ к миллионам сторонних IP-адресов в ходе борьбы с Telegram, однако суды отказали ведомству в этом. Сюда же относится призыв РПЦ прекращать уголовные дела об оскорблении чувств верующих примирением сторон.

Волошин отметил, что власти внимательно относятся к ситуации в стране. Смягчение законодательства в области интернета он назвал реверансом общественности, который должен быть продуман.

Например, амнистия для тех, кто понес наказание за лайки и репосты, может выйти боком, поскольку ее последствия усугубят нравственную распущенность, которую демонстрирует молодежь, распространяя и поддерживая оскорбительные посты, видео с издевательствами и прочее.

«Те, кто ставит лайки и делает репосты подобных записей, переходят грань вседозволенности. С ними надо что-то делать, пока не стало слишком поздно», — заявил Волошин.

Кроме того, он призвал разграничить ответственность тех, кто является автором подобных материалов, и тех, кто тиражирует их по глупости.