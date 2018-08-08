Мы в соц.сетях:
Около 60 тысяч избирателей воспользовались услугой «Мобильный участок»

Около 60 тысяч избирателей воспользовались услугой «Мобильный участок»

 Клад времен Грозного и Годунова нашли в Подмосковье

Клад времен Грозного и Годунова нашли в Подмосковье
Украина признала, что не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

Украина признала, что не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

 Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов об освобождении Кочаряна

Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов об освобождении Кочаряна
Премьер Эстонии призвал людей не искать ракету НАТО

Премьер Эстонии призвал людей не искать ракету НАТО

 КНР построит в Турции атомную электростанцию

КНР построит в Турции атомную электростанцию
Около 60 тысяч избирателей воспользовались услугой «Мобильный участок»

Около 60 тысяч избирателей воспользовались услугой «Мобильный участок»

 Клад времен Грозного и Годунова нашли в Подмосковье

Клад времен Грозного и Годунова нашли в Подмосковье
Украина признала, что не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

Украина признала, что не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

 Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов об освобождении Кочаряна

Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов об освобождении Кочаряна
Премьер Эстонии призвал людей не искать ракету НАТО

Премьер Эстонии призвал людей не искать ракету НАТО

 КНР построит в Турции атомную электростанцию

КНР построит в Турции атомную электростанцию
12:29   8 Августа 2018
Россия

Интернет-эксперт считает, что нельзя полностью убрать наказание за лайки и репосты

Интернет-эксперт считает, что нельзя полностью убрать наказание за лайки и репосты

Ранее Mail.Ru Group выступила против уголовной ответственности за лайки и репосты в соцсетях. В компании уверены, что эти действия не несут большой угрозы, а наказание за них является «немотивированно жестоким».

Некоторые эксперты все же считают, что отсутствие ответственности «за тиражирование ненависти в соцсетях» может привести к не самым лучшим последствиям.

В интервью с корреспондентом Федерального агентства новостей создатель проекта «Чистый Интернет» Роман Волошин напомнил, что за последнее время это не единственное событие, которое является попыткой умеренной либерализации законодательства. Речь идет о дистанцировании ГП от РКН, который пытался ограничить доступ к миллионам сторонних IP-адресов в ходе борьбы с Telegram, однако суды отказали ведомству в этом. Сюда же относится призыв РПЦ прекращать уголовные дела об оскорблении чувств верующих примирением сторон.

Интернет-эксперт считает, что нельзя полностью убрать наказание за лайки и репосты

Волошин отметил, что власти внимательно относятся к ситуации в стране. Смягчение законодательства в области интернета он назвал реверансом общественности, который должен быть продуман.

Например, амнистия для тех, кто понес наказание за лайки и репосты, может выйти боком, поскольку ее последствия усугубят нравственную распущенность, которую демонстрирует молодежь, распространяя и поддерживая оскорбительные посты, видео с издевательствами и прочее. 

«Те, кто ставит лайки и делает репосты подобных записей, переходят грань вседозволенности. С ними надо что-то делать, пока не стало слишком поздно», — заявил Волошин.

Кроме того, он призвал разграничить ответственность тех, кто является автором подобных материалов, и тех, кто тиражирует их по глупости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #интернет #общество #молодежь #лайки и репосты
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...