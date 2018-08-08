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12:00   8 Августа 2018
Весь мир

Журналиста Грэма Филиппса задержали у посольства Грузии в Лондоне

Журналиста Грэма Филиппса задержали у посольства Грузии в Лондоне

Посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили объяснила, что Филиппс без разрешения снимал выставку, посвященную 10-летию событий 2008 года, а также скандировал антигрузинские лозунги.

Организаторы мероприятия привлекли к разбирательству дипломатическую полицию, и та оперативно задержала британского журналиста. Тот убежден, что грузинское диппредставительство врет о событиях десятилетней давности и вводит в заблуждение британских граждан. Он также выкрикивал лозунги против НАТО.

Грэм Филиппс - подданный Великобритании. Ранее работал внештатным корреспондентом Russia Today на Украине. Его дважды задерживала Служба безопасности Украины (СБУ). А в 2016 году журналиста задерживали сотрудники латвийской полиции во время шествия легионеров СС в Риге.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года атаковала город Цхинвал в Южной Осетии. Республика фактически отделилась от Грузии в 1990-х годах и добивалась признания независимости. Но грузинское руководство решило силой вернуть Осетию под контроль.

Россия вмешалась в конфликт, чтобы защитить жителей республики. Бои длились пять дней, по истечении которых российским военных удалось вытеснить грузинские войска. В тот же год Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, которые ранее входили в состав Грузии. 

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Автор: Юлия Халус
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