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 Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов об освобождении Кочаряна

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11:45   8 Августа 2018
Россия

Кузнецова: В России сократилось число преступлений против детей

Кузнецова: В России сократилось число преступлений против детей

По словам уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, в стране существенно сократилось число преступлений, которые совершают против детей. Однако в то же время возросла доля преступлений против половой неприкосновенности.

Месяцем ранее Госдума приняла законопроект, ужесточающий наказания для педофилов. Теперь им может грозить пожизненное заключение. Кроме того, парламентарии убеждены, что необходимо ужесточить уголовную ответственность за принуждение несовершеннолетних к действиям интимного характера, если такие действия совершаются лицами, имеющими судимость за преступления против половой неприкосновенности.

Также согласно документу, изготовление, приобретение, распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних могут признать тяжким преступлением.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #дети #общество #кузнецова #преступления против детей
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