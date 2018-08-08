Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов об освобождении Кочаряна

Ходатайство об изменении меры пресечения в отношении бывшего армянского лидера Роберта Кочаряна подписали 45 депутатов Национального собрания страны.

Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство, сообщила пресс-секретарь ведомства Аревик Хачатрян. По ее словам, прокуроры решили, что изменять меру пресечения экс-президенту Кочаряну нецелесообразно.

Депутаты представили личные гарантии, но это не помогло. Роберта Кочаряна арестовали 28 июля и обвинили в свержении конституционного строя в 2008 году. По версии следствия, после выборов президента сторонники первого армянского лидера Тер-Петросяна не признали результаты Центральной избирательной комиссии и вышли на улицы Еревана. Демонстрантов расстреляли. Погибли десять человек.