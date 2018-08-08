Анкара не откажется от экономического сотрудничества с Тегераном из-за санкций США

Об этом заявил глава министерства энергетики Турции Фатих Донмез.

Анкара сотрудничает с Тегераном по нескольким контрактам. Отношения между странами продолжатся. Санкции Вашингтона являются односторонними. Турция ведет законную торговлю с Ираном.

В мае этого года американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Политик обещал, что не только вернет старые санкции, которые снимались с Ирана, пока США участвовали в договоре, но и введет новые. Белый дом готов подписать новый договор с Тегераном, но выдвинул невыполнимые для арабской страны условия.

Первая часть санкций США заработала в ночь на 7 августа. Остальные возобновятся 5 ноября.