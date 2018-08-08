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 Клад времен Грозного и Годунова нашли в Подмосковье

Клад времен Грозного и Годунова нашли в Подмосковье
Украина признала, что не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

Украина признала, что не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

 Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов об освобождении Кочаряна

Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов об освобождении Кочаряна
Премьер Эстонии призвал людей не искать ракету НАТО

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 КНР построит в Турции атомную электростанцию

КНР построит в Турции атомную электростанцию
11:22   8 Августа 2018
Весь мир

Анкара не откажется от экономического сотрудничества с Тегераном из-за санкций США

Анкара не откажется от экономического сотрудничества с Тегераном из-за санкций США

Об этом заявил глава министерства энергетики Турции Фатих Донмез.

Анкара сотрудничает с Тегераном по нескольким контрактам. Отношения между странами продолжатся. Санкции Вашингтона являются односторонними. Турция ведет законную торговлю с Ираном.

В мае этого года американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Политик обещал, что не только вернет старые санкции, которые снимались с Ирана, пока США участвовали в договоре, но и введет новые. Белый дом готов подписать новый договор с Тегераном, но выдвинул невыполнимые для арабской страны условия.

Первая часть санкций США заработала в ночь на 7 августа. Остальные возобновятся 5 ноября.

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Автор: Павел Никифоров
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