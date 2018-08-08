Станцию метро «Улица Народного Ополчения» посвятят защитникам Москвы

Стены станции на Большой кольцевой линии столичного метрополитена украсят монохромными фотографиями российских солдат и историческими панно.

«Вечерняя Москва» рассказала, что станция «Улица Народного Ополчения» пока только строится. Она станет частью западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ).

Согласно проекту, ее посвятят горожанам, которые во времена Великой Отечественной войны вышли защищать Москву. В вестибюле развесят монохромные фотографии героев: рабочих, врачей, учителей, школьников и студентов. Их изобразят на фоне Кремля, Большого театра, фабрики «Красный Октябрь» и других исторических памятников столицы.

Кроме того, тут развесят 12 исторических панно. Материалы для них, а также фотографии защитников авторы проекта взяли из архивов Государственного музея обороны Москвы.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, что наземный вестибюль станции сделают из прочного погодоустойчивого стекла. Тем временем платформенную часть предлагается выполнить в светлых тонах, пол - из темно-серого сибирского гранита, а колонны - из нержавеющей матовой стали.

«Улица Народного Ополчения» заработает в 2020 году.