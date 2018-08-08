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11:21   8 Августа 2018
Общество

МО РФ открыло единый центр приема и выдачи документов для военных

МО РФ открыло единый центр приема и выдачи документов для военных

Учреждение находится в Санкт-Петербурге и работает в формате «одного окна», уточнили в пресс-службе Западного военного округа ВС РФ.

Министерство обороны открыло единый центр приема и выдачи документов, чтобы обеспечить военных и членов их семей квартирами. Первый подобный центр открыли в северной столице благодаря созданию федерального государственного казенного учреждения «Западрегионжилье».

В едином центре приема и выдачи документов сделали электронную очередь и общественную зону. Специалисты расскажут военным о жилищном обеспечении и проконсультируют по интересующим вопросам. В ЗВО добавили, что цифровой документооборот сократит время обслуживания клиентов.

«Учреждение МО РФ перешло на прием и выдачу документов военным ЗВО»,  — сообщили в округе.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #санкт-петербург #минобороны #общество
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