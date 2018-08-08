МО РФ открыло единый центр приема и выдачи документов для военных

Учреждение находится в Санкт-Петербурге и работает в формате «одного окна», уточнили в пресс-службе Западного военного округа ВС РФ.

Министерство обороны открыло единый центр приема и выдачи документов, чтобы обеспечить военных и членов их семей квартирами. Первый подобный центр открыли в северной столице благодаря созданию федерального государственного казенного учреждения «Западрегионжилье».

В едином центре приема и выдачи документов сделали электронную очередь и общественную зону. Специалисты расскажут военным о жилищном обеспечении и проконсультируют по интересующим вопросам. В ЗВО добавили, что цифровой документооборот сократит время обслуживания клиентов.