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 Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов об освобождении Кочаряна

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12:25   8 Августа 2018
Россия

Александр Роджерс: События 08.08.08 — начало десятилетней борьбы РФ за суверенитет

Александр Роджерс: События 08.08.08 — начало десятилетней борьбы РФ за суверенитет

Сегодня исполнилось 10 лет со дня начала пятидневной российско-грузинской войны в Южной Осетии Журналист Александр Роджерс уверен, что те процессы, которые сейчас развиваются, не являются неожиданностью, а готовились в течение длительного времени.

Об этом он рассуждает в своем материале, опубликованном на портале «Журналистская правда». 10 февраля 2007 года российский президент Владимир Путин выступил со знаменитой Мюнхенской речью. На выступлении лидер РФ заявил, в частности, о несправедливости монополярной мир-системы, которой скоро придет конец, необходимости покончить с произволом США и своем несогласии с несправедливостью. Эта путинская речь не была внезапной, и ей предшествовали подготовительные события. Но тем не менее, события 8 августа 2008 года стали для многих сюрпризом.

8 августа Михаил Саакашвили, который пришел к власти в Грузии в результате незаконного госпереворота, приказал подразделению грузинской армии, провести военную операцию против жителей Южной Осетии, начав с мощного обстрела столицы республики — Цхинвала. Поскольку в городе находились миротворцы из России, целью подобной агрессии по задумке Америки являлось желание указать РФ «на ее место». 

По подтвержденному плану грузинские войска после осуществления масштабной бомбардировки Цхинвала и разгрома маленькой осетинской армии, должны были  начать к этническим чисткам. До реализации этого плана США тщательно занималась подготовкой грузинской армии. За годы правления Саакашвили Грузия увеличила военный бюджет в 30 раз, но все это никак не помогло.

Александр Роджерс: События 08.08.08 — начало десятилетней борьбы РФ за суверенитет

Начиная с конца июля 2008 года грузинские войска обстреливали населенные пункты Абхазии и Южной Осетии. В 2 часа ночи 8 августа 2008 года грузинская армия, надеясь на то, что Россия не отреагирует на агрессию во время Олимпиады, начала наступление. Позднее, Саакашвили лгал, что военные действия начались с «наступление российских войск с территории Украины». Под этим он подразумевал выход кораблей российского Черноморского флота из Севастополя несколькими днями ранее. После этого, Саашкашвили приводил еще множество ложных фактов в отношении российско-грузинского конфликта, не имеющих никакой доказательной базы.

В этот же день, 8 августа, министр по реинтеграции Грузии Темур Якобашвили призвал Россию к настоящим миротворческим действиям. ВВС России начала бомбардировку военных объектов на территории Грузии для защиты жизни мирных граждан. Утром 9 августа в район боевых действий перебросили 76-ую Псковскую дивизию ВДВ. В этот же день главнокомандующий сухопутных войск России генерал армии Владимир Болдырев доложил, что Цхинвал освобожден от грузинских подразделений.

Александр Роджерс: События 08.08.08 — начало десятилетней борьбы РФ за суверенитет

11 августа Грузия сдалась,  согласившись на перемирие. Тогда был подписан документ о урегулировании конфликта в Южной Осетии.Таким образом, во время пятидневной войны, Россия доказала всему миру (не только Грузии), что не позволит, чтобы кто осуществлял геноцид на ее границах, безнаказанно убивая солдат и мирных жителей. Всем стало ясно, что армия РФ не разваливается, как считал Запад, а способна за считанные дни отразить агрессию. Россия доказала умение самостоятельно вести внутреннюю и внешнюю политику, не слушая чьи-либо приказы.

Журналист Александр Роджерс выделил вехи Российской борьбы за суверенитет. Первой вехой явилась Мюнхенская речь Путина, затем — разгром армии Грузии, далее — возвращение Крыма на родину. Пятой вехой он считает восстание Донбасса, шестой — увеличение присутствия государства в российской экономике. Седьмая веха — разгром террористов в Сирии. Восьмая веха — расширение сферы деятельности до Африки. Девятая веха — трэжерис.

Кроме того, Россия делала множество маленьких шагов на пути восстановления суверенитета, такие как как: создание различных договоров и объединений, разработка нового вооружения, импортозамещение, создание российской платежной системы и многое другое. Но все началось с 08.08.08.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #грузия #южная осетия
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