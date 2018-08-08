ВС Эстонии: Выпущенная испанским истребителем ракета могла упасть в России

Издание Postimees, ссылаясь на командующего ВВС Эстонии Рииво Валге, пишет, что ракета, которую случайно выпустил военный испанский самолет в воздушном пространстве Эстонии, могла попасть на территорию России.

Накануне Силы обороны балтийской страны заявили, что базирующийся там самолет ВВС Испании случайно выпустил в ходе полета боевую ракету класса «воздух-воздух» AMRAAM. Она полетела в северном направлении. Радиус ее полета составляет порядка ста километров. По словам Валге, если бы ракета полетела на восток, она могла попасть «по ту сторону Чудского озера на территорию Российской Федерации».

Инцидент расследуют эстонские и испанские ВВС, эксперты НАТО и представители департамента авиасообщения.

У ракеты работал режим самоуничтожения. С его помощью снаряд взорвался бы еще в воздухе, однако ракета все же могла упасть на землю. Ее длина составляет 3,7 метра, а диаметр — 18 сантиметров. В случае ее обнаружения мирными жителями, им рекомендуется не трогать ее, отойти подальше и сообщить ВВС Эстонии.