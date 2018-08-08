Журналистка из США возмутилась футболкой с надписью «Я лучше буду русским, чем демократом»

Журналистка Джулия Дэвис сообщила о футболке с провокационной надписью на странице в твиттере.

Впервые футболка появилась в эфире телеканала «Россия-1». Ее продемонстрировал ведущий шоу. Дэвис прокомментировала слова ведущего, который сообщил, что такие футболки сейчас продаются в Соединенных Штатах и пользуются большим спросом среди республиканцев. Журналистка обратила внимание на «смену трендов с ходом времени».

Как пишет ФАН со ссылкой на пользователей соцсетей, футболки приобрели популярность, когда их надели два члена Республиканской партии на акциях в поддержку действующего президента США Дональда Трампа.

На пост Дэвис в твиттере отреагировал ее коллега из Wall Street Journal Бен Кеслинг. Журналист сообщил, что один из республиканцев сделал принт сам и надел футболку впервые. Джулия Дэвис удивилась тому, как эта уникальная вещь так быстро попала в Россию. В соцсетях ей пояснили, что футболку с таким принтом можно приобрести на Amazon.