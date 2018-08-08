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10:50   8 Августа 2018
Весь мир

Венесуэльский оппозиционер назвал фарсом покушение на Мадуро

Венесуэльский оппозиционер назвал фарсом покушение на Мадуро

По словам депутата от венесуэльской оппозиции Хулио Борхеса, покушение на президента страны Николаса Мадуро является «не более, чем фарсом». Он считает, что никто не верит в подлинность атаки.

Также Борхес отметил, что видео, на котором запечатлен момент покушения, смонтировано, чтобы «преследовать тех, кто выступает против диктатуры Мадуро».

Венесуэльский оппозиционер назвал фарсом покушение на Мадуро

Напомним, на лидера Венесуэлы было совершено покушение во время его выступления в Каракасе. Для этого использовались беспилотники, начиненные взрывчаткой. В результате их удалось вывести из строя. 

Позже Мадуро обвинил в причастности к преступлению «венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми» и Хуана Мануэля Сантоса, уже бывшего президента Колумбии. Полиция задержала шестерых подозреваемых.

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Автор: Виктория Разумовская
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