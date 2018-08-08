Трампа хотят подвести под импичмент. В Совете Федерации оценили новые санкции от США

Зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров назвал маразмом предложение республиканцев и посоветовал «включать мозги».

Сенаторы США не оставляют попыток подвести президента Дональда Трампа под импичмент, тему якобы российской угрозы обостряют специально в преддверии выборов в сенат. Так считает Владимир Джабаров.

100-страничный документ, содержание которого стало известно «Коммерсанту», в частности, предлагает целый комплекс мер по сдерживанию Трампа. Например, от него требуют свести в единую систему уже существующие антироссийские санкции, не дать вывести США из НАТО, создать в американском правительстве «санкционный координационный офис» для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты крупных российских банков, создать национальный центр по борьбе с российской угрозой, и даже признать Россию «государством—спонсором терроризма».

Последний пункт вызвал особое возмущение российского сенатора.

«Ну это же маразм! Хотят обвинить в спонсировании Россию, которая единственная реально боролась с террористами ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка — прим.ред.) в Сирии и победила их. Спасла суверенное государство. Россию, которая сама в 90-е годы боролась с терроризмом на Кавказе! Хотя мы все знаем, кто создал в свое время «Аль-Каиду» (террористическая группировка, запрещенная в РФ — прим.ред.), которая нанесла потом удар в спину своим создателям. Паранойя у некоторых сенаторов присутствует. Надо остановиться, успокоиться, включить мозги и думать не о том, как сместить Трампа, а о том, как снизить международную напряженность», — говорит Джабаров.

Американские сенаторы приходят и уходят, а Россия остается, напоминает политик, отвечая на вопрос, как вести себя Москве в такой ситуации.

«В США, похоже, не понимают, чего хотят. Для чего они подталкивают две ядерные державы к прямому столкновению? Победителей не будет. Никто не сможет больше сочинять новые законопроекты», — иронизирует сенатор.

Джабаров уверен, что в США есть здравомыслящие политики, как, например, недавно посетивший РФ сенатор Рон Джонсон, который заявил о бесполезности санкций. Однако и есть «ястребы», например, Джон Маккейн, у которых «глаза наливаются кровью при слове Россия».