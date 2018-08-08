Мы в соц.сетях:
Около 60 тысяч избирателей воспользовались услугой «Мобильный участок»

Около 60 тысяч избирателей воспользовались услугой «Мобильный участок»

 Клад времен Грозного и Годунова нашли в Подмосковье

Клад времен Грозного и Годунова нашли в Подмосковье
Украина признала, что не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

Украина признала, что не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

 Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов об освобождении Кочаряна

Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов об освобождении Кочаряна
Премьер Эстонии призвал людей не искать ракету НАТО

Премьер Эстонии призвал людей не искать ракету НАТО

 КНР построит в Турции атомную электростанцию

КНР построит в Турции атомную электростанцию
Около 60 тысяч избирателей воспользовались услугой «Мобильный участок»

Около 60 тысяч избирателей воспользовались услугой «Мобильный участок»

 Клад времен Грозного и Годунова нашли в Подмосковье

Клад времен Грозного и Годунова нашли в Подмосковье
Украина признала, что не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

Украина признала, что не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

 Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов об освобождении Кочаряна

Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов об освобождении Кочаряна
Премьер Эстонии призвал людей не искать ракету НАТО

Премьер Эстонии призвал людей не искать ракету НАТО

 КНР построит в Турции атомную электростанцию

КНР построит в Турции атомную электростанцию
11:44   8 Августа 2018
Весь мир

Трампа хотят подвести под импичмент. В Совете Федерации оценили новые санкции от США

Трампа хотят подвести под импичмент. В Совете Федерации оценили новые санкции от США

Зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров назвал маразмом предложение республиканцев и посоветовал «включать мозги».

Сенаторы США не оставляют попыток подвести президента Дональда Трампа под импичмент, тему якобы российской угрозы обостряют специально в преддверии выборов в сенат. Так считает Владимир Джабаров. 

100-страничный документ, содержание которого стало известно «Коммерсанту», в частности, предлагает целый комплекс мер по сдерживанию Трампа.  Например, от него требуют свести в единую систему уже существующие антироссийские санкции, не дать вывести США из НАТО, создать в американском правительстве  «санкционный координационный офис» для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты крупных российских банков, создать национальный центр по борьбе с российской угрозой, и даже признать Россию «государством—спонсором терроризма».

Последний пункт вызвал особое возмущение российского сенатора. 

«Ну это же маразм! Хотят обвинить в спонсировании Россию, которая единственная реально боролась с террористами ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка — прим.ред.) в Сирии и победила их. Спасла суверенное государство. Россию, которая сама в 90-е годы боролась с терроризмом на Кавказе! Хотя мы все знаем, кто создал в свое время «Аль-Каиду» (террористическая группировка, запрещенная в РФ  — прим.ред.), которая нанесла потом удар в спину своим создателям. Паранойя у некоторых сенаторов присутствует. Надо остановиться, успокоиться, включить мозги и думать не о том, как сместить Трампа, а о том, как снизить международную напряженность»,  — говорит Джабаров.   

Американские сенаторы приходят и уходят, а Россия остается, напоминает политик, отвечая на вопрос, как вести себя Москве в такой ситуации.

«В США, похоже, не понимают, чего хотят. Для чего они подталкивают две ядерные державы к прямому столкновению? Победителей не будет. Никто не сможет больше сочинять новые законопроекты», — иронизирует сенатор. 

Джабаров уверен, что в США есть здравомыслящие политики, как, например, недавно посетивший РФ сенатор Рон Джонсон, который заявил о бесполезности санкций. Однако и есть «ястребы», например, Джон Маккейн, у которых «глаза наливаются кровью при слове Россия».

«Но только время покажет, что они абсолютно неправы», — резюмировал собеседник агенства. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#сша #санкции #политика #весь мир #совет федерации #владимир джабаров
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...