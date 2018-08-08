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10:17   8 Августа 2018
Весь мир

Космос станет новым театром военных действий, считает глава Пентагона

Космос станет новым театром военных действий, считает глава Пентагона

Глава американского Минобороны Джеймс Мэттис одобрил идею создания оперативного командования космическими силами внутри ВС США. Он отметил, что космос становится новым театром военных действий. 

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону создать отдельный род войск — Военно-космические силы. По его словам, такие войска необходимы, чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры страны в космосе.

Космос станет новым театром военных действий, считает глава Пентагона

Мэттис подчеркнул, что министерство поддерживает эту инициативу и уже начало работать над ее реализацией. По его мнению, космос  — «такое же поле боя, как земля, воздух и море».

Ранее руководитель НАСА Джим Брайденстайн говорил об уязвимости американских космических объектов. Он заявил, что потеря GPS-сигнала грозит США «остановкой жизнедеятельности».

 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #пентагон #космос #оборона #мэттис
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