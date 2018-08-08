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10:07   8 Августа 2018
Россия

Расследование об обрушении в Ижевске дома закончилось

Расследование об обрушении в Ижевске дома закончилось

Следственный комитет (СК) России считает, что в обрушении виноват Алексей Копытов, жилец дома.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ноябре 2017 года Копытов отсоединил шланг газовой плиты, закрыл входную дверь и окна. В помещении скопился газ. Далее квартира воспламенилась и произошел хлопок, из-за чего обрушился угол здания по улице Удмуртская, 261.

Врачебная экспертиза показала, что мужчина имеет хроническое психическое расстройство, пишет «ИжевскИнфо.Ру». Обвиняемый не понимал, что его действия опасны для окружающих. Дело об обрушении жилого дома направлено в суд. Копытова принудительно поместят в лечебницу.

Расследование об обрушении в Ижевске дома закончилось

Мужчина заявлял на допросе, что слышал голоса соседей, «позоривших его». Голоса стихали, если обвиняемый слышал шум газа.

Взрыв в доме произошел в начале ноября прошлого года. Инцидент унес жизни семи человек, среди которых двое детей. Еще 11 ранены.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #ск рф #общество #ижевск #обрушение дома в ижевске
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