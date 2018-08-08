Республиканцы придумали законопроект по сдерживанию Трампа

Республиканец Линдси Грэм и три его коллеги - Роберт Менендес, Кори Гарднер и Бен Кардин - подготовили законопроект о новых санкциях против России. Однако основная часть документа касается, прежде всего, президента США Дональда Трампа.

С копией проекта ознакомился «Коммерсант». Издание передает, что предложение сенаторов больше напоминает попытку сдержать американского лидера, который за два года показал себя непредсказуемым руководителем.

Документ под названием «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» внесли на рассмотрение Сената в прошлую среду, 1 августа. Полный текст инициатив обычно публикуется на сайте Конгресса через несколько дней. Иногда возникают задержки, если вносится слишком объемный проект. Однако «Акт» не опубликован до сих пор.

В первой части документа авторы фактически обращаются к Трампу. Президента просят поддержать усилия, направленные на «противодействие вмешательству России или других стран» в деятельность американских госучреждений. Кроме того, сенаторы надеются, что Вашингтон официально призовет Москву отдать Крым Киеву и отказаться от поддержки сирийского президента Башара Асада, который, как считают республиканцы, продолжает совершать «военные преступления» внутри САР.

В то же время предлагается создать в правительстве США «санкционный координационный офис». Он должен следить за исполнением всех санкций: и политических, и экономических. Дело в том, что в настоящее время политические ограничения реализуются Госдепартаментом, а финансовая — офисом OFAC Минфина США. Тем временем «координационный офис» позволит, в частности, согласовывать санкции с Евросоюзом.

Также республиканцы просят создать «Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы», который бы занялся борьбой с якобы подрывными действиями России в мире и в США.

Далее авторы отвлекаются от «российского вопроса» и предлагают запретить Вашингтону финансировать действия, напрямую или косвенно направленные на поддержку попыток вывести страну из НАТО. Такую возможность не исключают, но только в том случае, если за выход проголосуют не менее двух третей сенаторов.

Особое внимание в тексте уделяется вопросу кибербезопасности. Республиканцы поддерживают идею создания в Госдепартаменте США офиса по вопросам киберпространства и цифровой экономики с руководителем в ранге посла. Авторы также предлагают принять акт о предотвращении международной киберпреступности и внести в уголовное законодательство страны поправки, позволяющие предъявлять федеральные обвинения лицам, причастным к атакам на критическую инфраструктуру и системы, связанные с выборами.

Завершается законопроект предложением разделить между компаниями—провайдерами соцсетей и правительством США ответственность за допуск в сети иностранной государственной агитации и пропаганды.