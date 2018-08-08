Ницца стала лучшим городом мира по удобству транспорта

Ее жители стоят в пробках около 22 часов в году. На дорогу от дома до работы и обратно тратят 40 минут. Проездной на общественный транспорт составляет всего 1,25 процента зарплаты.

На втором месте оказался эквадорский город Куэнка. Третьим стал испанский Бильбао. Всего в рейтинге 74 города. Москва в перечне заняла 47 место, а Петербург — 59-е. Жители двух столиц тратят примерно одинаковое время на одну поездку в среднем: 67 и 69 минут.

Кроме того, на проезд в Петербурге тратится около 6,7 процента средней зарплаты. В Москве — 3,4 процента. Петербуржцы проводят в пробках около 54 часов в год, а москвичи — 91 час.

При составлении рейтинга учитывали ожидание, расстояние в пути, пересадки, среднее время поездки на общественном транспорте и так далее.