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Экс-глава МИД Абхазии: Грузия надеялась на Запад в 2008 году

Экс-глава МИД Абхазии: Грузия надеялась на Запад в 2008 году

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9:17   8 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Экс-глава МИД Абхазии: Грузия надеялась на Запад в 2008 году

Экс-глава МИД Абхазии: Грузия надеялась на Запад в 2008 году

Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.

По слова экс-политики, на переговорах с Тбилиси «было ощущение», что Грузия рассчитывает на поддержку НАТО и США. Запад, как надеялась грузинская сторона, разбомбит Рокский тоннель и не даст российским военным прийти на помощь вовремя. Грузия же за это время завершила операцию в Цхинвале.

Заявления о помощи, по словам Шамба, шли от сенатора Джона Маккейна. Американская же сторона полагала, что Тбилиси начнет наступать без поддержки США, а Вашингтон присоединится несколько позже. Слова экс-министра привели РИА Новости.

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Автор: Павел Никифоров
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