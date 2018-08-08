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9:26   8 Августа 2018
Россия

Стоимость ракет «Протон» может вырасти в два раза

Стоимость ракет «Протон» может вырасти в два раза

Это может произойти из-за сокращения их производства. Если стоимость «Протона-М» вырастет в 2–2,5 раза, то она будет стоить столько же, сколько ракета «Ангара-А5».

По словам разработчика семейства ракет «Ангара» Александра Медведева, ожидается, что всего в год будут выпускать одну или две ракеты «Протон-М». Раньше конструировали до семи штук. Он добавил, что по стоимости они сравнятся с «Ангарой-А5». При этом ее стоимость не указывается, известно только, что на изготовление первого экземпляра ракеты ушло три года.

Стоимость ракет «Протон» может вырасти в два раза

В Федеральной космической программе на 2016-2025 годы отмечается, что себестоимость ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» составила на 2015 год порядка 3,5 миллиарда рублей. Легкая версия оценивается в 1,3 миллиарда рублей.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что программа запусков ракет «Протон» будет в скором времени закрыта. На смену им как раз и придет «Ангара».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #рогозин #роскосмос #протон-м #ангара-а5м
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