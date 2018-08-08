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9:24   8 Августа 2018
Россия

Кабмин выделит деньги на проведение фестиваля «Высоцкий. Фест»

Кабмин выделит деньги на проведение фестиваля «Высоцкий. Фест»

Фестиваль полностью организуют и проведут за федеральные деньги. Кроме того, предполагаются дополнительные ассигнования из резервного фонда РФ, гласит пояснительная записка проекта соответствующего постановления.

Документ в среду опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ежегодный всероссийский фестиваль авторской песни для молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест», в этом году приуроченный к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, проводится с целью поиска талантливых молодых музыкантов и продвижения их в масс-медиа. На территории всей страны проводятся конкурсы в онлайн-режиме и офлайн.

Ранее во время фестиваля «Нашествие» прошел этап всероссийского конкурса, в котором поучаствовали 50 музыкальных коллективов. По крайней мере 10 из них смогут выступить на гала-концерте «Высоцкий. Фест» осенью в Москве.

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Автор: Юлия Халус
#россия #культура #общество #кабмин #музыка #высоцкий.фест
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