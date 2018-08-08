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«Челси» хочет купить Аррисабалагу за 72 миллиона фунтов

«Челси» хочет купить Аррисабалагу за 72 миллиона фунтов

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8:58   8 Августа 2018
Весь мир

«Челси» хочет купить Аррисабалагу за 72 миллиона фунтов

«Челси» хочет купить Аррисабалагу за 72 миллиона фунтов

Футбольный клуб «Челси» собирается купить 23-летнего вратаря испанского «Атлетико» Кепу Аррисабалагу. Руководство готово выложить за него рекордные для трансфера голкиперов 72 миллиона фунтов. Также клуб хочет продать бельгийца Тибо Куртуа в «Реал». 

Кепа 8 августа прилетит в Лондон, где ему предложат пятилетний контракт, который стоит в два раза больше его нынешней зарплаты в 80 тысяч фунтов в неделю.

Куртуа могут купить за 35 миллионов фунтов. Он не ходит на тренировки клуба, и в среду должна состояться встреча с руководством клуба, в ходе которой стороны поговорят о деталях перехода.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри не стал комментировать будущее Куртуа и Кепы.  

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Автор: Виктория Разумовская
#футбол #спорт #весь мир #челси #кепа аррисабалага #тибо куртуа
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