«Челси» хочет купить Аррисабалагу за 72 миллиона фунтов

Футбольный клуб «Челси» собирается купить 23-летнего вратаря испанского «Атлетико» Кепу Аррисабалагу. Руководство готово выложить за него рекордные для трансфера голкиперов 72 миллиона фунтов. Также клуб хочет продать бельгийца Тибо Куртуа в «Реал».

Кепа 8 августа прилетит в Лондон, где ему предложат пятилетний контракт, который стоит в два раза больше его нынешней зарплаты в 80 тысяч фунтов в неделю.

Куртуа могут купить за 35 миллионов фунтов. Он не ходит на тренировки клуба, и в среду должна состояться встреча с руководством клуба, в ходе которой стороны поговорят о деталях перехода.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри не стал комментировать будущее Куртуа и Кепы.