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Экс-глава МИД Абхазии: Грузия надеялась на Запад в 2008 году

Экс-глава МИД Абхазии: Грузия надеялась на Запад в 2008 году

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8:41   8 Августа 2018
Россия

Медведев поручил сформировать рабочую группу по водообеспечению Крыма

Медведев поручил сформировать рабочую группу по водообеспечению Крыма

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил Минприроды организовать рабочую группу, которая займется водообеспечением Крыма и других вододефицитных районов. 

В состав группы должны войти представители Минобороны, корпорации «Росатом», РАН и заинтересованных субъектов. В ходе работы группы следует разработать и представить программу по решению вопросов ликвидации дефицита воды в российских субъектах.

Результаты следует предоставить до 10 сентября 2018 года.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #крым #медведев #правительство #водообеспечение
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