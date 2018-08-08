Медведев поручил сформировать рабочую группу по водообеспечению Крыма

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил Минприроды организовать рабочую группу, которая займется водообеспечением Крыма и других вододефицитных районов.

В состав группы должны войти представители Минобороны, корпорации «Росатом», РАН и заинтересованных субъектов. В ходе работы группы следует разработать и представить программу по решению вопросов ликвидации дефицита воды в российских субъектах.

Результаты следует предоставить до 10 сентября 2018 года.