Лидер лейбористов обвинил BBC в предвзятости в пользу Израиля

Семь лет назад иранский телеканал снял документальный фильм «Предвзятость на ВВС». В нем будущий лидер Лейбористской партии Джереми Корбин обвинил ВВС в том, что компания находится по израильским влиянием.

По его словам, гендиректор Марк Томпсон преследует интересы еврейской страны.

«Как мне кажется, на BBC давят израильское правительство и посольство этой страны, и они весьма настойчиво добиваются нужного ото всех журналистов», ― заявил Корбин.

Политик придерживался мнения, что ВВС в своих материалах утверждает, что Израиль – это единственное демократическое государство на Ближнем Востоке, что Израиль имеет право на существование и так далее.

После таких заявлений раздулся скандал. Корбина обвинили в антисемитизме. По словам руководителя организации «Рабочие друзья Израиля» Дженнифер Гербер, политик распространяет теории заговора.

В пресс-службе лидера лейбористов заявили, что Корбин лишь хотел обратить внимание на то, что проблемы еврейского государства всегда получают больше огласки в СМИ.