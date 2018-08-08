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 Лидер лейбористов обвинил BBC в предвзятости в пользу Израиля

Лидер лейбористов обвинил BBC в предвзятости в пользу Израиля
8:32   8 Августа 2018
Весь мир

Лидер лейбористов обвинил BBC в предвзятости в пользу Израиля

Лидер лейбористов обвинил BBC в предвзятости в пользу Израиля

Семь лет назад иранский телеканал снял документальный фильм «Предвзятость на ВВС». В нем будущий лидер Лейбористской партии Джереми Корбин обвинил ВВС в том, что компания находится по израильским влиянием. 

По его словам, гендиректор Марк Томпсон преследует интересы еврейской страны.

«Как мне кажется, на BBC давят израильское правительство и посольство этой страны, и они весьма настойчиво добиваются нужного ото всех журналистов», ― заявил Корбин.

Лидер лейбористов обвинил BBC в предвзятости в пользу Израиля

Политик придерживался мнения, что ВВС в своих материалах утверждает, что Израиль – это единственное демократическое государство на Ближнем Востоке, что Израиль имеет право на существование и так далее.

После таких заявлений раздулся скандал. Корбина обвинили в антисемитизме. По словам руководителя организации «Рабочие друзья Израиля» Дженнифер Гербер, политик распространяет теории заговора.

В пресс-службе лидера лейбористов заявили, что Корбин лишь хотел обратить внимание на то, что проблемы еврейского государства всегда получают больше огласки в СМИ.

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Автор: Виктория Разумовская
#великобритания #политика #израиль #евреи #корбин #лейбористы
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