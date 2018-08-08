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8:10   8 Августа 2018
Россия

Кабмин выделит трем субъектам миллиард рублей на строительство школ

Кабмин выделит трем субъектам миллиард рублей на строительство школ

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, деньги выделят из резервного фонда правительства. Всего правительство даст трем регионам 1,013 миллиарда рублей. 

Средства направятся в Костромскую область, где собираются построить школу на 120 мест в поселке Якшанга. Также школу на 1100 мест построят в Саратове в жилом районе «Солнечный-2». Часть суммы  пойдет на разработку сметы для строительства образовательного комплекса в Сочи в Краснодарском крае.

Трансферты предоставляются в рамках госпрограммы «Развитие образования».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #правительство #общество #образование #школы
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