Роспотребнадзор направил в Грузию запрос после отравления школьников из РФ
Роспотребнадзор направил в Тбилиси запрос об эпидемиологической ситуации после того, как группа российских школьников заболела во время путешествия по республике.
В Санкт-Петербург спецрейсом были доставлены трое подростков в связи с резким ухудшением состояния здоровья.
В ведомстве сообщили, что причиной болезни энтерогеморрагическая кишечная палочка, которая вызывает опасный для жизни гемолитико-уремическим синдром, который приводит к закупорке сосудов.