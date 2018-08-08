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Стоимость ракет «Протон» может вырасти в два раза

Стоимость ракет «Протон» может вырасти в два раза

 Кабмин выделит деньги на проведение фестиваля «Высоцкий. Фест»

Кабмин выделит деньги на проведение фестиваля «Высоцкий. Фест»
Экс-глава МИД Абхазии: Грузия надеялась на Запад в 2008 году

Экс-глава МИД Абхазии: Грузия надеялась на Запад в 2008 году

 Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета
«Челси» хочет купить Аррисабалагу за 72 миллиона фунтов

«Челси» хочет купить Аррисабалагу за 72 миллиона фунтов

 Лидер лейбористов обвинил BBC в предвзятости в пользу Израиля

Лидер лейбористов обвинил BBC в предвзятости в пользу Израиля
8:05   8 Августа 2018
Россия

Роспотребнадзор направил в Грузию запрос после отравления школьников из РФ

Роспотребнадзор направил в Грузию запрос после отравления школьников из РФ

Роспотребнадзор направил в Тбилиси запрос об эпидемиологической ситуации после того, как группа российских школьников заболела во время путешествия по республике.

В Санкт-Петербург спецрейсом были доставлены трое подростков в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

В ведомстве сообщили, что причиной болезни энтерогеморрагическая кишечная палочка, которая вызывает опасный для жизни гемолитико-уремическим синдром, который приводит к закупорке сосудов.

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Автор: Олег Королев
#петербург #школьники #грузия #отравление
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