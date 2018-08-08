Роспотребнадзор направил в Грузию запрос после отравления школьников из РФ

Роспотребнадзор направил в Тбилиси запрос об эпидемиологической ситуации после того, как группа российских школьников заболела во время путешествия по республике.

В Санкт-Петербург спецрейсом были доставлены трое подростков в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

В ведомстве сообщили, что причиной болезни энтерогеморрагическая кишечная палочка, которая вызывает опасный для жизни гемолитико-уремическим синдром, который приводит к закупорке сосудов.