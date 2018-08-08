В Москве с начала года построили 3,3 миллиона квадратных метров недвижимости

Более трех миллионов квадратных метров недвижимости введены в эксплуатацию с начала года Москве, сообщает заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, из них 1,2 миллиона квадратных метров жилья.

Чиновник заявил, что высокие темпы строительства жилой недвижимости обеспечивают жителям столицы рост уровня доступности жилья.

Хуснуллин заявил, что у девелоперов достаточно разрешений на строительство, чтобы темпы ввода сохранились в ближайшие годы.

Также он напомнил, что за последние восемь лет в городе построено более 13 процентов от общего объема жилого фонда города.