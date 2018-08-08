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7:39   8 Августа 2018
Россия

Роспотребнадзор оштрафовал московские рестораны McDonald's

Роспотребнадзор оштрафовал московские рестораны McDonald's

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм в московских ресторанах сети «Макдоналдс», сообщается на сайте ведомства.

Всего за текущий год Роспотребнадзор вынес 107 постановлений о назначении наказания в виде штрафа на общую сумму более 5,5 миллионов рублей. Всего инспекция прошла в 44 ресторанах быстрого питания. При этом за нарушения рестораны не закрывались.

В числе обнаруженных нарушений - отсутствие бактерицидных ламп на участках формирования блюд, несоответствие вентиляции санитарным нормам, неудовлетворительное ​санитарное состояние производственных помещений, отсутствие медосмотров и необходимых прививок у персонала.

Во время проверок Роспотребнадзор изъял 401 образец пищевых продуктов. Требованиям не соответствовали 18 образцов.

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Автор: Олег Королев
#москва #роспотребнадзор #макдоналдс
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