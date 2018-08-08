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Госдеп изучает возможность введения санкций в отношении Евтушенкова

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6:51   8 Августа 2018
Весь мир

Госдеп изучает возможность введения санкций в отношении Евтушенкова

Госдеп изучает возможность введения санкций в отношении Евтушенкова

Госдепартамент США изучает возможность введения санкций против главного  акционера и председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Конгрессмен Илеана Рос-Лейтинен направила обращение госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой изучить возможность включения Евтушенкова в санкционный список из-за его деятельности в Крыму.

В опубликованном политиком ответном письме говорится, что Госдеп работает над тем, чтобы выявить все транзакции, предприятия и физических лиц, которые соответствуют критериям CAATSA.

Подчеркивается, что ведомство изучает сведения, которую предоставила конгрессмен о Евтушенкове.

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Автор: Олег Королев
#сша #антироссийские санкции #госдеп #евтушенков
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