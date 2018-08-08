Госдеп изучает возможность введения санкций в отношении Евтушенкова

Госдепартамент США изучает возможность введения санкций против главного акционера и председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Конгрессмен Илеана Рос-Лейтинен направила обращение госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой изучить возможность включения Евтушенкова в санкционный список из-за его деятельности в Крыму.

В опубликованном политиком ответном письме говорится, что Госдеп работает над тем, чтобы выявить все транзакции, предприятия и физических лиц, которые соответствуют критериям CAATSA.

Подчеркивается, что ведомство изучает сведения, которую предоставила конгрессмен о Евтушенкове.