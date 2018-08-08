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 Президент Венесуэлы назвал цель покушения на себя

Президент Венесуэлы назвал цель покушения на себя
6:22   8 Августа 2018
Весь мир

Президент Венесуэлы назвал цель покушения на себя

Президент Венесуэлы назвал цель покушения на себя

Венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире государственного телевидения заявил, что целью покушения на него было утопить страну в насилии.

По его словам, всего действовали две группы террористов, управлявших дронами, одна из них тренировалась в городе Чинакоте в колумбийском департаменте Норте-де-Сантандер.

Мадуро рассказал, что подозреваемых в атаке задержали уже через 10-15 минут после нападения. Сейчас идет поиск тех, кто финансировал и организовывал атаку.

Президент Венесуэлы также обвинил в причастности к покушению одного из лидеров оппозиции Хулио Борхеса и депутата Национального учредительного собрания Хуана Рекесенса.

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Автор: Олег Королев
#покушение #венесуэла #мадуро
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