Президент Венесуэлы назвал цель покушения на себя

Венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире государственного телевидения заявил, что целью покушения на него было утопить страну в насилии.

По его словам, всего действовали две группы террористов, управлявших дронами, одна из них тренировалась в городе Чинакоте в колумбийском департаменте Норте-де-Сантандер.

Мадуро рассказал, что подозреваемых в атаке задержали уже через 10-15 минут после нападения. Сейчас идет поиск тех, кто финансировал и организовывал атаку.

Президент Венесуэлы также обвинил в причастности к покушению одного из лидеров оппозиции Хулио Борхеса и депутата Национального учредительного собрания Хуана Рекесенса.