Саудовская Аравия прекращает все медицинские программы в Канаде, сообщает Саудовское агентство печати.

Представитель министерства здравоохранения страны в США и Канаде Фахд бин Ибрахим Аль-Тамими заявил, что таким образом Эр-Рияд старается обеспечить безопасность саудовских граждан.

Саудовская сторона займется перевозкой своих пациентов в больницы других стран.

Шестого августа саудовский МИД объявил канадского посла персоной нон-грата, а также отозвал своего посла из Оттавы. Также Эр-Рияд сообщил о заморозке новых торговых и инвестиционных сделок с Оттавой.

Накануне глава МИД Канады Христя Фриланд призвала Саудовскую Аравию освободить правозащитницу Самар Бадави и ее брата Раифа Бадави, которых арестовали за критику религиозной полиции.