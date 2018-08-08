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 МИД Канады призывает Россию пустить наблюдателей в Южную Осетию и Абхазию

МИД Канады призывает Россию пустить наблюдателей в Южную Осетию и Абхазию
Сенатор призвал правительство РФ помочь бывшим заключенным с работой

Сенатор призвал правительство РФ помочь бывшим заключенным с работой

 Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько человек погибло из-за олигарха

Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько человек погибло из-за олигарха
Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

 ВВС Испании отстранены от полетов над Прибалтикой после пуска ракеты

ВВС Испании отстранены от полетов над Прибалтикой после пуска ракеты
Саудовская Аравия прекращает все медицинские программы в Канаде

Саудовская Аравия прекращает все медицинские программы в Канаде

 МИД Канады призывает Россию пустить наблюдателей в Южную Осетию и Абхазию

МИД Канады призывает Россию пустить наблюдателей в Южную Осетию и Абхазию
5:37   8 Августа 2018
Весь мир

МИД Канады призывает Россию пустить наблюдателей в Южную Осетию и Абхазию

МИД Канады призывает Россию пустить наблюдателей в Южную Осетию и Абхазию

МИД Канады призвал Россию позволить наблюдателям из Евросоюза попасть в Южную Осетию и Абхазию.

Канадский министр иностранных дел Христя Фриланд заявила, что данные меры необходимы для мирного урегулирования конфликта между республиками и Грузией.

В ведомстве заявили, что российская сторона должна соблюдать обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

После событий августа 2008 года в Южной Осетии была сформирована российская военная база. В этом году президент РФ Владимир Путин подписал соглашение, согласно которому граждане Южной Осетии могут быть приняты на контрактную службу в составе российской военной базы

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Автор: Олег Королев
#канада #абхазия #южная осетия
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