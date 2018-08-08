МИД Канады призывает Россию пустить наблюдателей в Южную Осетию и Абхазию

МИД Канады призвал Россию позволить наблюдателям из Евросоюза попасть в Южную Осетию и Абхазию.

Канадский министр иностранных дел Христя Фриланд заявила, что данные меры необходимы для мирного урегулирования конфликта между республиками и Грузией.

В ведомстве заявили, что российская сторона должна соблюдать обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

После событий августа 2008 года в Южной Осетии была сформирована российская военная база. В этом году президент РФ Владимир Путин подписал соглашение, согласно которому граждане Южной Осетии могут быть приняты на контрактную службу в составе российской военной базы