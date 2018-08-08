Мадуро призвал США и Колумбию представить связи участников покушения на него
Венесуэльский лидер Николас Мадуро в эфире государственного телевидения призвал власти Колумбии и США представить связи участников покушения на него.
Он отметил, что надеется а то, что американский президент Дональд Трамп не допустит подготовки подобных преступлений на территории США.
Мадуро подчеркнул, что соучастники нападения живут в американском штате Флорида и в Колумбии.
Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что участников покушения на Мадуро обвиняют в измене родине и терроризме.