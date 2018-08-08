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Сенатор призвал правительство РФ помочь бывшим заключенным с работой

Сенатор призвал правительство РФ помочь бывшим заключенным с работой

 Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько человек погибло из-за олигарха

Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько человек погибло из-за олигарха
Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

 ВВС Испании отстранены от полетов над Прибалтикой после пуска ракеты

ВВС Испании отстранены от полетов над Прибалтикой после пуска ракеты
Саудовская Аравия прекращает все медицинские программы в Канаде

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5:22   8 Августа 2018
Весь мир

Мадуро призвал США и Колумбию представить связи участников покушения на него

Мадуро призвал США и Колумбию представить связи участников покушения на него

Венесуэльский лидер Николас Мадуро в эфире государственного телевидения призвал власти Колумбии и США представить связи участников покушения на него.

Он отметил, что надеется а то, что американский президент Дональд Трамп не допустит подготовки подобных преступлений на территории США.

Мадуро подчеркнул, что соучастники нападения живут в американском штате Флорида и в Колумбии.

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что участников покушения на Мадуро обвиняют в измене родине и терроризме.

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Автор: Олег Королев
#сша #покушение #венесуэла #мадуро
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