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Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько человек погибло из-за олигарха
Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

 ВВС Испании отстранены от полетов над Прибалтикой после пуска ракеты

ВВС Испании отстранены от полетов над Прибалтикой после пуска ракеты
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5:04   8 Августа 2018
Весь мир

В самолете American Airlines в Нью-Йорке нашли эмбрион

В самолете American Airlines в Нью-Йорке нашли эмбрион

В туалете самолета в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке нашли человеческий эмбрион, сообщает телеканал CBS17.

Мертвый плод нашел уборщик спустя несколько часов после того, как ночной рейс 1942 из Шарлотты (Северная Каролина) приземлился в Нью-Йорке. 

На место происшествия прибыли сотрудники полиции аэропорта. Позже дело было передано в прокуратуру.

Компания-владелец самолета American Airlines сообщает, что расследование инцидента продолжается, авиакомпания работает с правоохранителями.

Представители аэропорта сообщили о возможной задержки из-за «неработающего самолета».

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Автор: Олег Королев
#сша #эмбрион #american airlines
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