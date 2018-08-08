В самолете American Airlines в Нью-Йорке нашли эмбрион

В туалете самолета в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке нашли человеческий эмбрион, сообщает телеканал CBS17.

Мертвый плод нашел уборщик спустя несколько часов после того, как ночной рейс 1942 из Шарлотты (Северная Каролина) приземлился в Нью-Йорке.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции аэропорта. Позже дело было передано в прокуратуру.

Компания-владелец самолета American Airlines сообщает, что расследование инцидента продолжается, авиакомпания работает с правоохранителями.

Представители аэропорта сообщили о возможной задержки из-за «неработающего самолета».