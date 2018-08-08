Защита Бутиной согласилась на ограничение доступа к документам

Защита задержанной в США гражданки РФ Марии Бутиной согласилась с требованием о закрытии доступа к документам по ее делу.

Адвокат россиянки Роберт Дрисколл заявил, что речь идет о согласии на ордер об ограниченном доступе, который будет выдан на представленные суду документы.

Защитник заявил, что документы можно будет увидеть, если они будут представлены в ходе слушаний.

Бутина была задержана в США 15 июля за якобы незарегистрированную деятельность в качестве иностранного агента.