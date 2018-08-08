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Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько человек погибло из-за олигарха
Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

 ВВС Испании отстранены от полетов над Прибалтикой после пуска ракеты

ВВС Испании отстранены от полетов над Прибалтикой после пуска ракеты
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4:46   8 Августа 2018
Весь мир

Защита Бутиной согласилась на ограничение доступа к документам

Защита Бутиной согласилась на ограничение доступа к документам

Защита задержанной в США гражданки РФ Марии Бутиной согласилась с требованием о закрытии доступа к документам по ее делу.

Адвокат россиянки Роберт Дрисколл заявил, что речь идет о согласии на ордер об ограниченном доступе, который будет выдан на представленные суду документы.

Защитник заявил, что документы можно будет увидеть, если они будут представлены в ходе слушаний.

Бутина была задержана в США 15 июля за якобы незарегистрированную деятельность в качестве иностранного агента.

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Автор: Олег Королев
#суд #сша #бутина
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