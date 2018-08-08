Направленная Украине финансовая помощь провалилась в «черную дыру», заявил чешский сенатор Ярослав Доубрава.

В интервью Parlamentri Listy политик заявил, что украинские олигархи продолжают борьбу за финансовые потоки, тогда как среди обычных людей царит бедность.

По его словам, в действительности Запад не беспокоит тот факт, что на Украине произошел жестокий государственный переворот, в ходе которого были убиты тысячи людей.

Доубрава выразил мнение, что у Украины вырисовывается безрадостная картина будущего. По его мнению, большие города уже взяты фашистами под контроль.

Сенатор также заявил, что не стремится посещать Украину, пока в Киеве не поменяется власть.