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 Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько человек погибло из-за олигарха

Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько человек погибло из-за олигарха
Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

 ВВС Испании отстранены от полетов над Прибалтикой после пуска ракеты

ВВС Испании отстранены от полетов над Прибалтикой после пуска ракеты
Саудовская Аравия прекращает все медицинские программы в Канаде

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4:24   8 Августа 2018
Весь мир

Чешский сенатор назвал Украину «финансовой черной дырой»

Чешский сенатор назвал Украину «финансовой черной дырой»

Направленная Украине финансовая помощь провалилась в «черную дыру», заявил чешский сенатор Ярослав Доубрава.

В интервью Parlamentri Listy политик заявил, что украинские олигархи продолжают борьбу за финансовые потоки, тогда как среди обычных людей царит бедность.

По его словам, в действительности Запад не беспокоит тот факт, что на Украине произошел жестокий государственный переворот, в ходе которого были убиты тысячи людей.

Доубрава выразил мнение, что у Украины вырисовывается безрадостная картина будущего. По его мнению, большие города уже взяты фашистами под контроль.

Сенатор также заявил, что не стремится посещать Украину, пока в Киеве не поменяется власть.

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Автор: Олег Королев
#украина #чехия
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