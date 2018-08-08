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Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

 ВВС Испании отстранены от полетов над Прибалтикой после пуска ракеты

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4:04   8 Августа 2018
Весь мир

Иванов: В США признали вину Саакашвили за события 2008 года в Южной Осетии

Иванов: В США признали вину Саакашвили за события 2008 года в Южной Осетии

Экс-госсекретарь Кондолиза Райс признала, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии «сорвался с поводка». Об этом рассказал бывший вице-премьер, спецпредставитель президента Сергей Иванов.

По его словам, Райс после событий августа 2008 утверждала, что США не причастны к нападению на Южную Осетию. Последующий конфликт и реакция со стороны Запада показали, что все знали, кто виноват в разжигании конфликта, отметил Иванов.

Также бывший вице-премьре в интервью «Коммерсанту» рассказал, что Райс во время личной беседы с ним в 2007 году не раз уверяла, что Саакашвили не перейдет «красную черту».

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Автор: Олег Королев
#саакашвили #южная осетия #сергей иванов
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