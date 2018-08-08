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 Тереза Мэй призвала Джонсона извиниться за слова о женщинах в бурках

Тереза Мэй призвала Джонсона извиниться за слова о женщинах в бурках
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 Тереза Мэй призвала Джонсона извиниться за слова о женщинах в бурках

Тереза Мэй призвала Джонсона извиниться за слова о женщинах в бурках
3:45   8 Августа 2018
Весь мир

Тереза Мэй призвала Джонсона извиниться за слова о женщинах в бурках

Тереза Мэй призвала Джонсона извиниться за слова о женщинах в бурках

Британский премьер Тереза Мэй призвала экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона извиниться за его сравнение мусульманских женщин в бурке с почтовыми ящиками.

Ранее Джонсон в своей статье для издания The Daily Telegraph указал, что не хотел был, чтобы Великобритания  запретила ношение бурки и никаба в общественных местах. При этом он назвал эту одежду «нелепой и странной», и сравнил мусульманок с «банковскими грабителями» и «почтовыми ящиками».

Как сообщает ФАН, Мэй заявила о необходимости политикам быть осторожными при выборе выражений. По ее словам, ряд высказываний Джонсона, описывающих внешний вид, были оскорбительными.

Премьер напомнила, что в Великобритании люди имеют право исповедовать собственную религию и одеваться так, как считают нужным.

В свою очередь Джонсон заявил, что намерен брать свои слова назад.

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Автор: Олег Королев
#великобритания #тереза мэй #борис джонсон
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