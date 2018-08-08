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3:17   8 Августа 2018
Весь мир

Пушков прокомментировал инцидент с пуском боевой ракеты в Эстонии

Пушков прокомментировал инцидент с пуском боевой ракеты в Эстонии

Глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ошибочный пуск ракеты истребителем ВВС Испании в небе над Эстонией.

На своей странице в Twitter сенатор сообщил, что если на окраине какого-либо эстонского города внезапно взорвется ракета, выпущенная по ошибке, в Таллине должны догадаться об их источнике.

Пушков добавил, что эстонской стороне следует следить не за российскими самолетами, а за воздушными судами НАТО.

Во вторник испанский истребитель, входящий в состав миссии Североатлантического альянса, во время учебного полета по ошибке выпустил боевую ракету «воздух-воздух».

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Автор: Олег Королев
#нато #эстония #пушков #самолет
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