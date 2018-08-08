Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

В здание университета «Украина» в Киеве ворвались неизвестные, сообщил спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По его словам, в помещение учебного заведения ворвались люди в форме. Лысенко заявил, что сотрудники не успели выйти из здания и остались там в качестве заложников.

Глава университета вызвал полицию. Правоохранители прибыли к месту инцидента и на данный момент «берут объяснения».

Лысенко заявил, что произошедшее напоминает рейдерский захват.

Шестого июля в Киеве неизвестные люди проникли в здание государственного агентства дорог «Укравтодора» и заблокировали работу ведомства.