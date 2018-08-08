Мы в соц.сетях:
Сенатор призвал правительство РФ помочь бывшим заключенным с работой

Сенатор призвал правительство РФ помочь бывшим заключенным с работой

 Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько человек погибло из-за олигарха

Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько человек погибло из-за олигарха
Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

 ВВС Испании отстранены от полетов над Прибалтикой после пуска ракеты

ВВС Испании отстранены от полетов над Прибалтикой после пуска ракеты
Иванов: В США признали вину Саакашвили за события 2008 года в Южной Осетии

Иванов: В США признали вину Саакашвили за события 2008 года в Южной Осетии

 Тереза Мэй призвала Джонсона извиниться за слова о женщинах в бурках

Тереза Мэй призвала Джонсона извиниться за слова о женщинах в бурках
Сенатор призвал правительство РФ помочь бывшим заключенным с работой

Сенатор призвал правительство РФ помочь бывшим заключенным с работой

 Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько человек погибло из-за олигарха

Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько человек погибло из-за олигарха
Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

 ВВС Испании отстранены от полетов над Прибалтикой после пуска ракеты

ВВС Испании отстранены от полетов над Прибалтикой после пуска ракеты
Иванов: В США признали вину Саакашвили за события 2008 года в Южной Осетии

Иванов: В США признали вину Саакашвили за события 2008 года в Южной Осетии

 Тереза Мэй призвала Джонсона извиниться за слова о женщинах в бурках

Тереза Мэй призвала Джонсона извиниться за слова о женщинах в бурках
3:00   8 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

В здание университета «Украина» в Киеве ворвались неизвестные, сообщил спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По его словам, в помещение учебного заведения ворвались люди в форме. Лысенко заявил, что сотрудники не успели выйти из здания и остались там в качестве заложников.

Глава университета вызвал полицию. Правоохранители прибыли к месту инцидента и на данный момент «берут объяснения».

Лысенко заявил, что произошедшее напоминает рейдерский захват.

Шестого июля в Киеве неизвестные люди проникли в здание государственного агентства дорог «Укравтодора» и заблокировали работу ведомства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #киев #рейдерский захват
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...