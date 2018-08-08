США призвали Украину выполнить требования МВФ

Американский госсекретарь Майк Помпео в телефонном разговоре с украинским президентом Петром Порошенко призвал Киев к выполнению требований МВФ.

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт сообщила, что Помпео обсудил с Порошенко ряд двусторонних вопросов. Подчеркивается, что госсекретарь приветствует принятие закона об антикоррупционном суде и закона о нацбезопасности, а также призвал выполнять нереализованные требования Международного валютного фонда.

Помпео также в очередной раз заверил Порошенко, что США поддерживают территориальную целостность Украины и никогда не признают вхождение Крыма в состав РФ.

Второго августа Порошенко подписал положение об апелляции в законе о Высшем антикоррупционном суде, которое обеспечит начало его работы и работы его апелляционной палаты.