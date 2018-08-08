Мы в соц.сетях:
Сенатор призвал правительство РФ помочь бывшим заключенным с работой

Сенатор призвал правительство РФ помочь бывшим заключенным с работой

 Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько человек погибло из-за олигарха

Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько человек погибло из-за олигарха
Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

 ВВС Испании отстранены от полетов над Прибалтикой после пуска ракеты

ВВС Испании отстранены от полетов над Прибалтикой после пуска ракеты
Иванов: В США признали вину Саакашвили за события 2008 года в Южной Осетии

Иванов: В США признали вину Саакашвили за события 2008 года в Южной Осетии

 Тереза Мэй призвала Джонсона извиниться за слова о женщинах в бурках

Тереза Мэй призвала Джонсона извиниться за слова о женщинах в бурках
Сенатор призвал правительство РФ помочь бывшим заключенным с работой

Сенатор призвал правительство РФ помочь бывшим заключенным с работой

 Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько человек погибло из-за олигарха

Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько человек погибло из-за олигарха
Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

Неизвестные люди в форме захватили в Киеве здание университета

 ВВС Испании отстранены от полетов над Прибалтикой после пуска ракеты

ВВС Испании отстранены от полетов над Прибалтикой после пуска ракеты
Иванов: В США признали вину Саакашвили за события 2008 года в Южной Осетии

Иванов: В США признали вину Саакашвили за события 2008 года в Южной Осетии

 Тереза Мэй призвала Джонсона извиниться за слова о женщинах в бурках

Тереза Мэй призвала Джонсона извиниться за слова о женщинах в бурках
2:40   8 Августа 2018
Весь мир

США призвали Украину выполнить требования МВФ

США призвали Украину выполнить требования МВФ

Американский госсекретарь Майк Помпео в телефонном разговоре с украинским президентом Петром Порошенко призвал Киев к выполнению требований МВФ.

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт сообщила, что Помпео обсудил с Порошенко ряд двусторонних вопросов. Подчеркивается, что госсекретарь приветствует принятие закона об антикоррупционном суде и закона о нацбезопасности, а также призвал выполнять нереализованные требования Международного валютного фонда.

Помпео также в очередной раз заверил Порошенко, что США поддерживают территориальную целостность Украины и никогда не признают вхождение Крыма в состав РФ.

Второго августа Порошенко подписал положение об апелляции в законе о Высшем антикоррупционном суде, которое обеспечит начало его работы и работы его апелляционной палаты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#порошенко #госдепартамент #помпео
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...