Сотрудники Генконсульства РФ посетили арестованного в США Суверина

Работники Генконсульства РФ в Вашингтоне посетили задержанного сотрудниками ФБР россиянина Максима Суверина.

Диппредставительство на своей странице в Facebook отмечает, что состояние здоровья задержанного «удовлетворительное». Отмечается, что Суверин не высказывал каких-либо жалоб на предвзятое отношение со стороны персонала тюрьмы и заключенных.

При этом россиянин пока не получил возможности осуществлять телефонные звонки. Дипломаты заявили, что в ближайшее время планируются встретиться с адвокатами Суверина.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР задержали четырех россиян, подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве. В посольстве РФ заявили, что внимательно следят за ситуацией.