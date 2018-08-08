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Сотрудники Генконсульства РФ посетили арестованного в США Суверина

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2:17   8 Августа 2018
Весь мир

Сотрудники Генконсульства РФ посетили арестованного в США Суверина

Сотрудники Генконсульства РФ посетили арестованного в США Суверина

Работники Генконсульства РФ в Вашингтоне посетили задержанного сотрудниками ФБР россиянина Максима Суверина.

Диппредставительство на своей странице в Facebook отмечает, что состояние здоровья задержанного «удовлетворительное». Отмечается, что Суверин не высказывал каких-либо жалоб на предвзятое отношение со стороны персонала тюрьмы и заключенных.

При этом россиянин пока не получил возможности осуществлять телефонные звонки. Дипломаты заявили, что в ближайшее время планируются встретиться с адвокатами Суверина.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР задержали четырех россиян, подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве. В посольстве РФ заявили, что внимательно следят за ситуацией.

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Автор: Олег Королев
#сша #генконсульство рф #суверин
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