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Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько человек погибло из-за олигарха
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 В Иране ответили на слова Трампа о желании «мира во всем мире»

В Иране ответили на слова Трампа о желании «мира во всем мире»
1:58   8 Августа 2018
Весь мир

В Иране ответили на слова Трампа о желании «мира во всем мире»

В Иране ответили на слова Трампа о желании «мира во всем мире»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о «мире во всем мире».

На с своей странице в Twitter Зариф написал, что международные отношения не являются конкурсом красоты с клише о «мире во всем мире». По его словам, «подстрекатель к войне» не в первый раз заявляет, что ведет «войну за мир».

Также Зариф отметил, что также просит о мире во всем мире.

Накануне Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление в два этапа антииранских ограничительных мер, которые были отменены в связи с ядерной сделкой.

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Автор: Олег Королев
#иран #трамп #джавад зариф
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