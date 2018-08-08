В Иране ответили на слова Трампа о желании «мира во всем мире»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о «мире во всем мире».

На с своей странице в Twitter Зариф написал, что международные отношения не являются конкурсом красоты с клише о «мире во всем мире». По его словам, «подстрекатель к войне» не в первый раз заявляет, что ведет «войну за мир».

Также Зариф отметил, что также просит о мире во всем мире.

Накануне Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление в два этапа антииранских ограничительных мер, которые были отменены в связи с ядерной сделкой.