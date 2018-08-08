СМИ: Испания расследует инцидент с истребителем над Эстонией

Источники в министерстве обороны Испании подтвердили, что истребитель ВВС страны случайно выпустил боевую ракету при полете над юго-востоком Эстонии.

Представители ведомства рассказали РИА «Новости», что инцидент произошел во время учебной миссии вечером вечером накануне. Ракету выпустил Eurofighter Typhoon 2000.

В ведомстве отметили, что в учебной миссии также участвовали французские истребители «Мираж» 2000. В Минобороны Испании заявили, что на юго-востоке страны разрешен данный вид учений.

Подчеркивается, что ракеты не приблизились к какому-либо самолету. После произошедшего истребители возвратились на авиабазу. Министерство начало расследование инцидента.