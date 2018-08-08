Дуке вступил в должность президента Колумбии

Новоизбранный глава Колумбии Иван Дуке в ходе инаугурации во вторник официально стал президентом.

Церемония прошла на площади Боливара в Боготе. Всего на ней участвовали президенты десяти стран и делегации из 17 стран. Дуке с тремя детьми и супругой прошел на площадь по прилегающей улице в сопровождении оркестра и охраны.

РИА «Новости» отмечают, что Дуке нарушил протокол, подходя стоящим на площади гостям, здороваясь и разговаривая с ними.

После исполнения государственного гимна Дуке принес присягу президента Колумбии.

По итогам второго тура выборов 17 июня кандидат от правых сил 42-летний Дуке набрал почти 54 процента голосов. Он стал самым молодым президентом Колумбии за последние 70 лет.

Вступление в должность нового президента происходит в обстановке обострения отношений с соседней Венесуэлой - ее глава Николас Мадуро обвинил ушедшего с поста президента Хуана Мануэля Сантоса в причастности к попытке неудавшегося покушения.