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1:03   8 Августа 2018
Ближнее зарубежье

ВВС Испании отстранены от полетов над Прибалтикой после пуска ракеты

ВВС Испании отстранены от полетов над Прибалтикой после пуска ракеты

Пилоты испанских военно-воздушных сил отстранены от полетов над странами Балтии, сообщил глава Минобороны Эстонии Юрий Луйк.

Данное решение было принято после того, как испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету во время полета над Эстонией.

Глава эстонского ведомства заявил, что до выяснения обстоятельств инцидента испанские истребители выведены из готовности. По его словам, вместо них миссию продолжит подразделение Португалии.

Луйк отметил, что инцидент является редким и заслуживающим сожаления. По его мнению, сейчас необходимо обеспечить безопасность и в сотрудничестве  выяснить обстоятельства случившегося, чем ВС уже активно занимаются.

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Автор: Олег Королев
#прибалтика #пуск ракеты #ввс испании
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