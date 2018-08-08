Сенатор призвал правительство РФ помочь бывшим заключенным с работой

Российский сенатор Андрей Кутепов обратился в правительство РФ с просьбой принять меры по вопросам социальной адаптации осужденных, сообщает «Парламентская газета».

По итогам 2016 года уровень повторной преступности в стране оценивается в 53 процента. Глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Кутепов сообщил изданию, что это - результат неудовлетворительной работы по ресоциализации в обществе граждан, которые освободились после отбывания срока.

Поводом для обращений стало вступление 14 июля Федерального закона, который изменил порядок учета времени содержания лица под стражей. Теперь проведенный в СИЗО день засчитывается как полтора дня в колонии, благодаря чему досрочно освободится большое число заключенных: в ближайшие дни - 14 тысяч, в ближайшие годы - около ста тысяч. Сенатор в интервью газете отметил, что правительство должно принять меры для того, чтобы люди смогли вернуться в общество, а не были затянуты вновь в сети преступного мира.

По словам Кутепова, на данный момент существует недостаток финансирования программ социальной адаптации в регионах. Однако, ряд субъектов РФ указывают, что при заключении с Минфином соглашения о дотациях данная статья расходов не учитывалась.

Сенатор напомнил, что в ряде регионов власти занимаются социальной адаптацией осужденных за счет стимулирования деятельности организаций, предоставляющих рабочие места. Так, в Коми осужденные еще до окончания срока начинают работать на деревообрабатывающих заводах, получают место в общежитиях - как правило, многие остаются работать там же после освобождения и нередко заводят семьи. Кутепов предлагает распространить данную программу и на другие субъекты РФ.

Также Кутепов приводит данные Счетной палаты, согласно которым в 2014-2016 годы только в 14 субъектах РФ реализовывались региональные целевые программы по содействию трудоустройству осужденных и их социальной адаптации.