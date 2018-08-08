На Кипре злоумышленник въехал в ворота российского консульства

Неизвестный мужчина за рулем легковушки въехал в ворота почетного консульства РФ в городе Лимасол, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России на Кипре.

После того, как злоумышленник попытался ворваться в здание, его задержала служба безопасности. После этого ее передали полиции.

Причины произошедшего выясняются. Полиция Кипра не квалифицирует произошедшее как теракт.

Здание консульства получило материальный ущерб. В результате инцидента никто не пострадал.

Согласно неподтвержденным сведениям, мужчина наблюдается у врачей из-за психических заболеваний.