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0:21   8 Августа 2018
Весь мир

На Кипре злоумышленник въехал в ворота российского консульства

На Кипре злоумышленник въехал в ворота российского консульства

Неизвестный мужчина за рулем легковушки въехал в ворота почетного консульства РФ  в городе Лимасол, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России на Кипре.

После того, как злоумышленник попытался ворваться в здание, его задержала служба безопасности. После этого ее передали полиции.

Причины произошедшего выясняются. Полиция Кипра не квалифицирует произошедшее как теракт.

Здание консульства получило материальный ущерб. В результате инцидента никто не пострадал.

Согласно неподтвержденным сведениям, мужчина наблюдается у врачей из-за  психических заболеваний.

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Автор: Олег Королев
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