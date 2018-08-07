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 Большинство американцев не относятся всерьез к записям Трампа в Twitter

Большинство американцев не относятся всерьез к записям Трампа в Twitter
23:22   7 Августа 2018
Весь мир

Большинство американцев не относятся всерьез к записям Трампа в Twitter

Большинство американцев не относятся всерьез к записям Трампа в Twitter

Опрос выяснил, что не считают высказывания президента США Дональда Трампа в Twitter официальным мнением правительства страны.

Соответствующие данные приводит издание Hill.

По результатам опроса 73% участвовавших в нем заявили, что посты президента в сети микроблогов стоит расценивать исключительно как его личное мнение. При этом 27% опрошенных уверены, что посты главы США в Twitter необходимо считать официальной позицией государства. Стоит отметить, что личным мнением политика считают 84% республиканцев и 60% демократов.

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Автор: Олег Королев
#сша #опрос #трамп #twitter
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