Большинство американцев не относятся всерьез к записям Трампа в Twitter

Опрос выяснил, что не считают высказывания президента США Дональда Трампа в Twitter официальным мнением правительства страны.

Соответствующие данные приводит издание Hill.

По результатам опроса 73% участвовавших в нем заявили, что посты президента в сети микроблогов стоит расценивать исключительно как его личное мнение. При этом 27% опрошенных уверены, что посты главы США в Twitter необходимо считать официальной позицией государства. Стоит отметить, что личным мнением политика считают 84% республиканцев и 60% демократов.