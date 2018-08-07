В Египте ищут акулу, растерзавшую туриста

Министерство экологии Египта дало распоряжение о формировании команды специальных наблюдателей из восьми человек для обнаружения акулы у побережья курорта Марса Алям.

Это случилось после нападения хищника на туриста из Чехии, заявил глава города Атеф Вегди в эфире телеканала Extra News. Останки чешского туриста , растерзанного акулой, нашли в конце прошлой недели у побережья в районе Марса Алям. Вегди рассказал, что 41-летний турист отдыхал севернее от Марса Алям. На данный момент министерство экологии страны, кроме создания комиссии наблюдателей на лодках, распорядилось установить на побережье камеры. Он добавил, что комиссия по расследованию происшествия еще не установила тип акулы, атаковавшей туриста. Городской глава сообщил, что информация чешской газеты о появлении в прибрежных водах акулы из-за туш умерших животных, сброшенных с корабля, ложная.

В декабре 2010 года в курортном городе Шарм-эш-Шейх акулы пять раз нападали на туристов. В результате инцидентов погибла одна гражданка Германии и пострадали четверо туристов из РФ и Украины. Из-за нападений морских животных власти Египта закрыли пляжи курорта на некоторое время.