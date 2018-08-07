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22:44   7 Августа 2018
Весь мир

Ким Чен Ын проведет денуклиаризацию КНДР, считает Вашингтон

Ким Чен Ын проведет денуклиаризацию КНДР, считает Вашингтон

Соединенные Штаты считают, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по-прежнему привержен идее денуклеаризации Северной Кореи.

Об этом во вторник в ходе брифинга сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт. Она напомнила, что ранее Ким Чен Ын обещал главе Соединенных Штатов Дональду Трампу провести денуклиаризацию полуострова. 

«Мы не верим, что эта позиция как-либо изменилась»,  — подчеркнула представитель Госдепа.

Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон сообщил о том, что Северная Корея еще не предприняла никаких необходимых для денуклиаризации шагов.

 

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Автор: Алла Ларионова
#сша #ким чен ын #северная корея #денуклиаризация
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