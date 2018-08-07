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Минкомсвязь предложила блокировать сайты, оправдывающие экстремизм, без решения суда

Минкомсвязь предложила блокировать сайты, оправдывающие экстремизм, без решения суда

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21:54   7 Августа 2018
Россия

Минкомсвязь предложила блокировать сайты, оправдывающие экстремизм, без решения суда

Минкомсвязь предложила блокировать сайты, оправдывающие экстремизм, без решения суда

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ считает нужным ограничивать доступ к интернет-ресурсам, содержащим «обоснование и оправдание терроризма», без судебного решения

Такое предложение содержится в проекте поправок в закон, опубликованном на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Действующий закон предполагает, что ответственность за призывы к экстремизму через СМИ по 205.2 ст. УК РФ. Наказание по этой статье предполагается либо в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #закон #блокировка
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